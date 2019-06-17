金三角成主要「毒源」　南美可卡因經中國轉銷香港

中國公安機關近年積極與其他國家及地區，聯合展開打擊跨國、跨境犯罪活動，偵破及摧毀多條境內外的販毒通道。國家禁毒辦周一（17日）在北京發布《2018年中國毒品形勢報告》顯示，「金三角」（泰國、緬甸、老撾）仍是非法走私毒品到內地的主要「毒源」，而北美大麻走私入境的情況明顯上升。



報告稱，緬北地區在保持較大規模海洛英，以及俗稱「冰毒」的毒品甲基安非他命產量的同時，開始大量製販晶體冰毒，還有俗稱「K仔」的氯胺酮等合成毒品。去年內地執法部門合共繳獲29.6噸來自「金三角」各類毒品，同比上升17.6%，其中晶體冰毒4.6噸、「K仔」1.4噸，分別佔2類毒品全國繳獲總量的43.6%和23.9%，同比分別增長4.2倍和35倍。



另「金新月」（從土耳其東部，經伊朗、阿富汗一直延伸至巴基斯坦）毒品產量保持高企。中國去年破獲92宗來自上述地區的海洛英入境案，查獲67.8公斤該類毒品。雖然來自「金新月」的海洛英同比有所下降，但報告指出，該地區的販毒組織一直嘗試開闢從新疆邊境地區直接滲透或遷回中東、西南亞、非洲國家通過航空渠道，「點對點」將毒品販運到廣東的渠道和路線。



至於來自南美國家的可卡因走私入境的情況亦十分嚴重。中國執法部門去年截獲1.4噸可卡因，同比上升3.4倍；而該批來自南美的可卡因主要經由海路從東南沿海港口，販運入境後再以「螞蟻搬家」等方式販往香港、歐洲、澳洲及新西蘭等國家及地區。



此外，隨着加拿大、以及美國多個州份宣布大麻合法化後，從北美洲走私大麻到中國的案件也大幅增加。報告顯示，去年中國共破獲125宗通過國際郵包從上海、廣州及四川成都等地入境的大麻案，繳獲55公斤的大麻和相關製品。涉案疑犯多是在華的外籍留學生、留學歸國或有境外工作經歷人員，他們經互聯網向境外毒販訂購後，再通過國際郵遞或速遞方式，將毒品販運到國內。