去年全國破近11萬宗毒案繳68噸毒品　冰毒最多人濫用

國家禁毒辦周一（17日）在北京發布《2018年中國毒品形勢報告》顯示，去年全國禁毒部門共破獲10.96萬宗毒案，拘捕13.74萬名疑犯，繳獲67.9噸毒品，而俗稱「冰毒」的甲基安非他命成為濫用的「頭號毒品」。



報告稱，去年禁毒部門推進「禁毒2018兩打兩控」專項行動，大力展開打擊製毒犯罪專案工作、嚴打製造合成毒品犯罪活動，同時集中打擊網絡涉毒違法活動。然而經濟全球化和社會訊息化加快發展，致使世界範圍毒品問題氾濫蔓延，特別是周邊毒源地和國際販毒組織對中國滲透不斷加劇，成為中國近年毒品犯罪高發、濫用治理難度大的重要外部因素。



報告又指，冰毒已取代海洛英成為中國最常被濫用的毒品。在240.4萬名現有吸毒人員中，濫用冰毒者多達135萬名，佔51%，遠多過海洛英（88.9萬名）及俗稱「K仔」氯胺酮（6.3萬名）的吸毒人數。另外，隨着加拿大及美國一些州份將大麻合法化後，去年全國共有2.4萬名濫用大麻人員，同比暴增251%。



除了上述的「傳統毒品」，報告指出目前毒品市場趨向「多元化」，一些毒販不斷翻新毒品花樣，變換包裝形態，包括「神仙水」、「娜塔沙」及「氟胺酮」等新類型毒品相繼出現。根據國家毒品實驗室檢測，全年共發現新精神活性物質31種。



報告同時指到，執法機關持續打壓下，去年全國共破獲412宗國內製毒案件，搗毀268個製毒窩點、繳獲14.7噸毒品；經多時的打壓，傳統製毒重點省份廣東雖出現源頭性收縮，內地製毒活動正向着西北、東北地區等管控薄弱地區轉移，而合成毒品和製毒物品出現摻雜摻假、多點拼貨及價格上漲等情況。