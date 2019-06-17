王金平對韓國瑜突訪不尷尬　郭台銘首偕妻拜票

台灣的高雄市長韓國瑜周一（17日）突然現身立法院，除拜訪藍綠兩黨的高雄立委，隨後又轉到前立法院長王金平的辦公室拜訪，雙方會面僅約5分鐘，王便將對方打發。對於韓突然到訪，王表示自己沒有參加國民黨黨內總統初選，所以不會尷尬。



王金平近日宣布不參加黨內初選，有傳與韓國瑜表態參選有關，因此韓突然拜訪他引起關注。由於韓的拜訪來得突然，正在開會的王唯有暫停會議與對方會面。在媒體面前，兩人除談及預防登革熱疫情問題，只是閒話家常。2人會面結束後，王金平被問到與韓國瑜會否感尷尬時表示，「已經超脫三界了」，並指與韓關係本來就很好，這次見面也不談及競選的問題。



同日王金平接受電台節目時，再被問到退出黨內初選一事。王重申他會在不脫黨的情況下參選到底。王曾透露國民黨另一初選候選人郭台銘曾3次與他見面，節目主持便問郭是否向他尋求支持，王承認雙方有談及關於選舉的事，但強調不會當任何人副手。



曾表示反對丈夫參選，甚至因此離家出走的郭台銘妻子曾馨瑩，周一首次偕夫出席活動。被問是否轉變立場時，曾馨瑩指丈夫參選決心堅定，作為妻子只能尊重和支持。剛好當天活動在她家鄉南投舉行，所以陪丈夫走一趟。



另針對近日外傳富士康擬撤出大陸，該鴻海集團旗下代工廠周一在微博發聲明指流言為不實信息，強調該廠大陸各園區正有予經營，又指該廠自1988年投資大陸，未來將持續紮根當地，助力當地行業的工人轉型升級。聲明最後指，流言是個別自媒體惡意抹黑，公司保留法律追究的權利。