無膽囊病人4次驗出膽囊炎　家屬投訴醫院「劏客」

河南商丘一名李姓男子，做完手術住院時，先後收到院方開出4份診斷報告指他患有膽囊炎，建議及早治療，惟他的膽囊早在手術中切除；院方發出的帳單亦有大量荒謬的名目，如每次46小時的營養液費用等。李男一家事後向當地物價部門投訴，院方承認疏忽，但強調只是「小錯誤」。



李男的兒子透露，父親今年2月初到鄭州大學第一附屬醫院接受肝臟移植，一直處於昏迷狀態，需要留院接受長期觀察。由於治療期間使用的藥物、用品眾多，院方陸續向他們發出帳單，但當中有諸多不合理之處，例如院方要求他們支付「褥瘡護理費」，但這些工作一直由家人負責，護士根本沒有幫忙；「一次性濕熱交換器」費用中，產品的名稱、產地相同，但每次的價格都不一；「常規藥敏定量實驗」重覆收費等。



最離奇的是，帳單顯示李父在3月5日至4月6日期間，接受了6次的腸內高營養治療，分別輸液24、18、18、19、20，以及46個小時。但李父早晚半要服抗排異藥，前後兩個小時需暫停輸液，即是每天最多輸16個小時。「超過16個小時就算了，一天能有46個小時？」李男家人不甘受騙，決定向市場監督管理局物價部門投訴。



鄭大一附院負責人回應稱，常規藥敏定量實驗、輸液等費用，都是員工計費時失誤所致，「不存在亂收費，有時候計費會出錯...你再讓他（員工）回憶，他也不一定回憶得起來」。至於李男被誤診出患膽囊炎，負責人稱「這是小錯誤，因為報告單有一些模版」。