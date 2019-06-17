華府抗議聯合國官員訪新疆　外交部斥虛偽

聯合國官員早前應中國邀請訪問新疆，美國副國務卿沙利文隨即開腔批評，指做法極不妥當，恐損害聯合國人權方面的信譽。中國外交部周一（17日）回應指，聯合國官員本次行程相當成功，並積極評價中國政府採取的舉措，「美方不希望聽到、看到國際社會就中國新疆的情況發出公正、客觀的聲音，這已經不是甚麼新鮮事」。



外交部發言人陸慷表示，聯合國反恐主義辦公室副秘書長沃倫科夫一行，赴新疆地區參觀訪問，實地了解新疆反恐和去極端化情況。中方近期也邀請過其他外國官員、駐華使節、記者、學者等赴新疆訪問。實地訪問後，不少人都表示對了解新疆的真實情況很有幫助。



美國過去經常要求中方就新疆政策作出解釋，但中方敞開大門、邀請聯合國官員訪問新疆地區的時候，美方又指摘訪問「極不妥當」，做法非常虛偽，毫無道理。美國在涉新疆事務上污衊中國政府的新疆政策和正當舉措，干涉中國內政。



他指接待聯合國秘書處官員訪華，是中國與聯合國正常合作的一部分，美國也曾接待沃倫科夫訪問，因此美方無資格對中國與聯合國的正常合作說三道四。