街頭非法加油車無王管　市民：流動炸藥庫

浙江溫州市有市民向當地媒體爆料稱，在甌海區潘橋、婁橋等地，多年來都有用油罐車和普通貨車改裝的非法加油車流竄，構成極大安全隱患，不少人直接用上「流動炸藥庫」形容該批加油車，擔心一旦發生事故，恐造成重大人員傷亡。



當地媒體稱，那些非法加油車改裝簡陋，沒有任何安全措施，而且停泊街頭，為車輛加油。據了解，非法加油車的柴油以每升5.7元（人民幣．下同，約6.5港元）出售，較正規價格6.37元（約7.2港元）平約7毫子，以一般大貨車「打爆」油缸150升計算，每次可節省約100元（約113港元）。



除了非法加油車在街頭流竄，報道還指在潘橋物流園附近更長期擺放了一個由貨櫃箱改裝的自助加油站。當地市民稱，這樣的違法加油行為已存在至少3年，僅潘橋及婁橋2處街道便有30多輛非法加油車，「這些流動加油車讓我們感到很不安全，他們這樣加油，萬一發生事故，後果不堪設想」。



該市民續指，那些非法加油車隨時隨地停下為其他車輛加油，甚至停靠在學校、醫院附近，多年來向當地安監、商務等相關部門投訴，但均沒有得到正視，更未曾採取行動取締，最近情況更是愈加嚴重。



甌海潘橋街道辦事處一名徐姓黨政辦主任承認，該批非法加油車確實沒有經營許可，但否認不作為的指控，「我們多次聯合公安、市場、運營等部門執法，前幾天還端掉了一個」；但徐某指出非法加油車有很大的市場，不少司機希望「入平油」，而且加油車隱蔽性強、流動快，大大增了了執法難度，因此難以取締。



當地交警部門則指，將油罐車改裝成加油車屬違法行為，也不被允許，因為車輛經改裝後，制動和結構都會改變，存在安全隱患，而且石油屬危化品，車輛運輸時有嚴格要求，強調會嚴查、整改及對涉事人員作出處罰。