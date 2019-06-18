中國孕婦遊泰墮崖非意外　疑遭丈夫謀財圖殺害

一名來自中國江蘇的王姓孕婦本月初與丈夫同遊泰國烏汶府Pha Taem國家公園，期間王婦從34米高的懸崖墮下，大難不死。惟警方認為有可疑，假裝採信其丈夫的供詞，實則暗訪王婦。最終確認，她並非失足墜崖，而是遭妄想得到巨額財產的丈夫推下山崖。警方遂於周日（16日）拘捕丈夫，並於周二（18日）早上押往法院。



警方透露，在王婦送院後曾審問其丈夫，察覺他行迹可疑，中文翻譯員也透露，王婦曾罵丈夫：「你為甚麼要這樣對我？」但後來丈夫辯稱是翻譯員誤解。警方認為不妥，先故意發出眾人誤解丈夫的新聞，待他鬆懈警惕及王婦身體復原後再故意引開男方，單獨查問王婦。王婦確認警方能提供保護後，終透露實情。



身體多處受傷的王婦稱，當日是丈夫推她落崖，以獨吞巨額財產。因為丈夫以前較窮，且負債纍纍，若她現在死了，丈夫就可以得到巨額財產。之前她謊稱自己失足墮崖，是擔心自己和腹中胎兒再遭毒手。



警方其後以謀殺未遂罪向烏汶府法院申請拘捕令，於周日中午12時30分許，趁丈夫去醫院探望妻子時將其逮捕，並已送往法院關押。丈夫否認企圖殺人。