美企學者質疑徵稅成效　華官媒斥美挑戰中國人權

針對美國持續對華開徵關稅，作為兩國貿易談判的施壓手段，有美國企業和學者擔心對華加徵關稅最終對美國企業和經濟造成負面影響。另一方面，內地官媒指摘美國對華發起貿易戰是挑戰中國人權底線，將會為捍衞基本權利堅持到底。



美國貿易代表辦公室（USTR）周一（17日）起，一連7日就計劃對另外3000億美元（約2.34萬億港元）的中國輸美商品徵稅舉行聽證會。有出席聽證會的美企代表稱，從中國以外的國家採購會令成本增加，有關增幅很多情況下會超過加徵關稅帶來收益。服裝及皮鞋營銷公司Kenneth Cole Productions的首席執行官Marc Schneider表示，美國銷售的皮鞋有70%是在中國生產，若將生產線轉移到其他國家，只會令鞋的質量降低、價格上升，百害而無一利。



美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）接受內媒訪問時表示，「美國政府對關稅作用存在根本誤解」，因為大量證據證明，對華加徵的關稅是由美國進口商而非中國出口商支付。他曾多次撰文指出，中美雙邊貿易失衡很大程度是因美國宏觀經濟儲蓄失衡的結果所致，而非美國政府認為的「不公平的貿易行為」。



內地官媒一篇署名文章指出，美國一些人對當前中美關係陷入「修昔底德陷阱」的迷思，意思是大國和新興大國之間因陷結構性矛盾，衝突極易發生，而這種零和博弈的思維正在華盛頓蔓延。文章認為，要走出這種對抗性思維，應客觀看待中美兩國發展的關係，以合作化解衝突，以理性管控分歧。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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