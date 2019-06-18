聲稱父患癌需眾籌被轟詐捐　炫富女知衰退款

浙江杭州市一名女子，一個月前聲稱父親患有胃癌，希望通過網絡籌款平台眾籌20萬元（人民幣．下同，約23萬港元），但因之後在微博炫富而被質疑為「詐捐」。涉事平台周一（17日）回應稱，籌款人被舉報後，同意將籌得的款項原數退還給捐款者，目前正在辦理退款。



該女子在眾籌平台發起網絡募捐項目，並以其父的口吻講述「自己被確診患胃癌」的經過，包括因胃部堵塞，「水和食物都下不去，所以一直禁食，急需手術」，又強調「在癌症面前，再多的錢也是杯水車薪」，但她上載的醫院內鏡檢查報告，則未有顯示其父確診胃癌。及至本月3日，在未達籌款目標前結束，她以「急等錢續繳醫院費用」為由，提取所籌得8547元（約9840港元）。



直到上周三（12日），有網民發現該女子曾在微博發文炫富，「老公定了輛跑車，說是給我買的」，而家姑更是駕駛一輛價值50萬（約58萬港元）的私家車，又穿着逾萬元的貂鼠皮草，直斥該女子聲稱連西瓜都捨不得買，「這全世界最大的笑話了吧」。該女子同日辯稱，其父在2014年接受搶救，至今仍是病患者，又說父親有資格申請救助，但之後主動退還已籌款項。



眾籌平台表示，接獲網民舉報後已與籌款人多次溝通，強調平台是為經濟能力不足以支撐治療的病患者提供救助，要求籌款人先行盡全力自救，再考慮網絡求助。