不滿被投訴　台學生闖宿舍罵男同學「乸型」

台灣的台北市某私立大學1名呂姓男學生在Facebook發文表示，日前在宿舍遭另一名柯姓男生帶人闖入房間出言辱罵，指其「娘娘腔」。呂男把經過拍下上網，發文引起不少網民關注，甚至聲言要將柯男起底。校方事後約談柯男，他也在Facebook發文公開道歉。



據呂男稱，上周五（14日）凌晨3時許他在宿舍遇到柯男，後者趁前者如廁時將廁所的燈關掉，事後呂男向舍監反映，懷疑柯男因而復報。周一（17日）晚上，柯男突帶着多人闖入呂男的房間，不斷做出各種手勢挑釁，甚至作狀要摸其下體，呂男無奈之下找舍監處理。誰知眾人離開後不久折返，說了更多帶有欺凌及帶有歧視的說話。



從呂男拍攝的影片可見，柯男聲稱，「你不要比法律，你比不贏，你很可憐，你不懂法律，你法律系」。又因當時呂男身上只穿內褲，柯男便稱「我覺得你現在在性騷擾」，呂男也不示弱回應，「這是我房間，你跑到我房間說我性騷擾你」。呂男更指受事件影響，「現在我甚至要繞過走廊去上別的樓層的廁所」。



事件曝光後，有網民將柯男以至其家人起底，柯男隨即於周二（18日）在Facebook發文道歉，表示願就事件負全責，求網民不要傷及其家人。該校內關注平權的學生團體同日上午也發文稱，當事人已經前往警局報案，校方也將介入處理，希望同學不要再對當事人的外貌或性別氣質漫罵，也請盡量避免起底涉事者。