宜賓地震：新人如期結婚　「怎樣困難都要一起」

四川宜賓市周一（17日）晚開始至今多次地震，而在地震震源之一的長寧縣雙河鎮，一對新人周二（18日）上午舉行婚禮。新郎稱，地震發生後曾想過推遲婚禮，但最後還是如期舉行，因為不管遇到甚麼困難，他都要與另一半在一起。



這場婚禮的新郎和新娘分別來自雙河和梅硐鎮。上午6時許，多輛婚車在女家樓下一字排開。約上午7時半，正當迎親儀式舉行之際，門窗突然抖動起來，眾人隨即跑到路中央，當中有人叫道，「又震了，真的是百年難遇」。新娘王女的鄰居孫女士表示，地震當晚根本無法入睡，整晚便與王女的親友在戶外聊天。



上午9時在婚宴舉行的場地，新郎萬先生忙於招呼客人，他表示，與王女相戀兩年，而婚禮兩家籌備了個多月；周一晚上，兩家人正在討論禮宴的一些細節時，突然發生地震，他們曾打算延遲婚期，但思前想後，最終還是決定如期舉行婚禮。



當天早上參加婚宴的親友都陸陸續續到來，並向一對新人送上祝福，心情似乎未受地震的影響。隨着一陣炮仗聲，新娘迎進夫家門，而2人結婚的消息經媒體報道後，不少網民紛紛留言送上祝福。