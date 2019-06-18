疑兇姦殺章瑩穎前　網尋人體分解連環殺手等訊息

中國女留學生章瑩穎在美國遭綁架後被姦殺一案，當時時間周一（17日）進入定罪階段庭審第4天。當天披露了疑兇克里斯坦森（Brendt Christensen）案發前，曾上網搜索關於人體分解、連環殺手等訊息。



根據伊利諾伊州當地媒體報道，一名電腦取證人員周一以檢方的第2位證人出庭，展示了疑兇從2017年2月至6月30日，即其被捕當天的電腦使用紀錄。證據顯示，疑兇在該段時間內，曾在互聯網檢索關於人體分解的文章及下載相關圖片，也搜索了一篇美國連環殺手思想的學術論文，並查看受害人數排列的殺手名單頁面。



疑犯又下載4張被捆綁和塞住嘴巴的女性圖片，並儲存在電腦內的一個隱藏目錄。他又先後檢看過同為綁架遊戲的「完美綁架幻想」、「綁架101」網頁，還查找和觀看磨刀的短片。及至2017年6月9日章瑩穎失蹤當天下午4時，疑兇向女友發出「我已經筋疲力盡了」、「只是累了，哈哈」的短訊，並於翌日上午7時半左右，瀏覽了一篇關於尋找章的貼文。3天後，他被美國聯邦調查局（FBI）調查，當天刪了互聯網瀏覽及手機的位置紀錄。



另FBI檢察官在庭審中向陪審團展示了疑兇的網絡生活，包括他寫下的文本，以及他因章瑩穎綁架案被捕後撰寫的網絡對話，當中在一個社交媒體網站的個人資料中寫道，「我希望測試自己的極限並體驗一切」，之後更反覆閱讀該網站關於綁架和強姦幻想的貼文。



針對疑兇的女友偷偷錄下其犯罪證據中提到，章瑩穎是「第13個受害者」一事，FBI特工當天作證時表示，正就事件進行調查，並已確定了19名潛在受害者，而她們均在威斯康辛州失蹤、被謀殺的婦女或兒童。該特工指，沒有證據能夠將疑兇與其他案件聯繫起來，「但這並不代表其在殺害章時，沒有殺過其他人」。