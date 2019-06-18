韓國瑜拜訪後　王金平︰郭台銘約我見面

台灣前立法院長王金平，近日成為國民黨總統初選候選人的拜訪對象。周一（17日）與高雄市長韓國瑜見面後，王金平周二（18日）表示，鴻海集團董事長郭台銘亦約他見面，他已答應，但未定時間。他又預告，周三（19日）將與前台北縣長周錫瑋見面並直播。



王金平接受台媒訪問時透露，因為韓國瑜來訪，令郭台銘陣營都要求希望見面。至於會否再有第二次「韓王會」，王表示他不會主動約，任何一位參加國民黨總統初選的人要來見面，他都會接受。



至於已完成黨內初選的民進黨，周三（19日）將召開中執會，正式公告提名台灣的蔡英文總統參選明年總統大選，蔡英文也將赴中央黨部發表談話。民進黨秘書長羅文嘉指，預計下月底完成區域立委提名，8月底完成不分區名單，9月召開黨代表大會。



另外，外界繼續關注台北市長柯文哲，會否參選總統。其父母周二接受電台節目專訪，父親柯承發談到柯文哲所提的「兩岸一家親」，意思是大陸為兄、台灣為弟，雙方平等。母親何瑞英則指，柯文哲因此被罵了幾年，前台北市長郝龍斌說「兩岸一家人」卻沒有人批評。