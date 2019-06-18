台灣今年首宗　中年婦感染日本腦炎死亡

台灣蚊患肆虐，當地衞生福利部疾病管制署（下稱疾管署）周二（18）公布，全台新增3宗日本腦炎確診病例，以及1例染病者死亡個案。這也是今年首宗日本腦炎患者死亡個案。今年截至目前台灣確診感染日本腦炎個案共7宗，其中高雄佔4宗，嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1宗。



疾管署稱，感染日本腦炎死亡的個案，為該署本月4日公布的50多歲高雄婦女。該患者於上月28日轉入深切治療病房，經治療仍不幸因病情惡化死亡。至於新增的3宗個案分別為來自高雄市左營區的60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性，以反及嘉義縣六腳鄉40多歲男性。各人近期均無出外旅遊，發病日期介乎上月27日至本月3日之間，目前均住院接受治療。



疾管署指出，家住高雄的患者住所附近有水田、水窪及禽舍等；屏東患曾前往有飼養鴿子的朋友家；嘉義患者平日住所及工作地點附近有豬舍、大型排水渠。衞生單位已前往患者住所及活動範圍周邊進行環境調查、滋生源清除及於禽舍懸掛誘蚊燈，以降低病媒蚊密度。日本腦炎主要經帶病毒的蚊子叮咬染病，主要病媒蚊為三帶喙庫蚊。