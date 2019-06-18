特朗普與習近平通電話　將於G20會晤商討兩國分歧

日本大阪二十國集團（G20）峰會舉行前夕，國家主席習近平周二（18日）應約與美國總統特朗普通電話。官媒指，習近平願意在G20峰會上，與特朗普會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。特朗普亦在社交網Twitter發文稱，與習近平進行了「很好的電話會談」，雙方將在峰會上舉行擴大會議，兩國團隊將在事前展開會談。



官媒報道指，特朗普在通話中表示，期待與習近平在G20大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行深入溝通。美方重視中美經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法，相信全世界都希望看到中美達成協議。



習近平則指，中美合則兩利、鬥則俱傷。中美作為全球最大的兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動G20大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。他強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。他又指，中方也希望美方公平對待中國企業，並同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。



在中美元首通話前夕，美國貿易代表辦公室（USTR）就計劃對另外3000億美元（約2.34萬億港元）的中國輸美商品徵稅，舉行為期一周聽證會。有與會服裝及皮鞋營銷公司的代表指出，美國銷售的皮鞋有70%是在中國生產，若將生產線轉移到其他國家，只會令鞋的質量降低、價格上升。



USTR亦接到逾1600份書面回應，大部分表示反對，警告此舉會令成本轉嫁至消費者，影響全國企業生產，甚至令大批美國人失業。最大零售商沃爾瑪、連鎖超市集團好市多等661間公司致函警告，加稅可能令美國損失200萬個就業職位，每個家庭的年平均開支增加2000美元（約1.56萬港元）。



美國商務部長羅斯認為，中美最終可達成協議；但若事與願違，特朗普很樂意繼續徵關稅。參議員魯比奧周一提出修正案，阻止中國科技巨企華為向美國專利法院尋求賠償。根據有關文件，被列入美國觀察名單的華為等企業，將被禁止在美國尋求專利索償，包括就破壞專利指控入稟法院。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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