紅黃藍女幼師虐童判囚1年半上訴　二審被法院駁回

內地教育機構「紅黃藍教育」位於北京朝陽區的新天地幼兒園，2017年爆出老師虐童醜聞。法院去年一審以虐待被看護人罪，判處涉案劉姓女師入獄1年半，且從其服刑完畢或假釋後的5年內，禁止從事未成年人士的看護教育工作；她不服上訴。至上周二（11日），北京市第三中級人民法院二審宣判，駁回劉女上訴，維持原判。



案情指出，劉女在所任職的班級內，利用針狀物先後傷害4名幼童，其後被捕。北京朝陽法院去年一審開庭審理，認為她身為幼兒老師，本應看管、照料、保護、教育幼童，卻違背職業道德和看護職責要求傷害多名幼童。其行為嚴重損害未成年人的身心健康，構成虐待被看護人罪，遂依法應予上述懲處。



劉女不服上訴，指同事和4名受害幼童均未指證其犯罪，作案工具及現場閉路電視紀錄未提取，不排除幼童受傷是由其他原因造成。她又認為偵查機關利用非法方式獲取其有罪供述，故認定其犯罪的證據不充分，請求宣告無罪。



辯護律師認為，劉女供述的作案時間，至受害幼童身體檢查的時間間距，遠超於傷口結痂留存在皮膚上的時長，不排除受害幼童及家長，受虛假信息和輿論的誘導作出不實陳述。另劉女犯罪動機不明顯，亦不排除她因經受不住高強度審訊，作出虛假陳述。



惟據審訊錄像顯示，劉女是主動供出其犯罪行為，且被羈押期間獲得足夠的休息時間。4名被害幼童或家長均作出相關指控。北京市第三中級人民法院認為，一審判決事實清楚，證據確實充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，故裁定駁回上訴，維持原判。