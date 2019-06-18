建築物名字被指崇洋或帶封建色彩　當局要求整治

海南省民政廳近日公告，當地有84個酒店或屋苑等建築物名字不規範，原因包括崇洋媚外、怪異難懂、刻意誇大或帶有封建色彩，要求作出清理和整治。內地媒體周二（18日）引述報道，現在提倡文化自信，中國的土地上卻叫外國的名字，這是文化的割斷。



當局上周二（11日）發布《關於需清理整治不規範地名清單的公示》。公示顯示，海口市有最多建築物上榜，共有26處。其次是三亞市，上榜地名14個。



上榜的建築物以屋苑為主，有些被指崇洋媚外，如維多利亞花園、陽光巴洛克小區、凱撒豪庭小區、洛杉磯小區、西雅圖麗灣小區、夏威夷海岸、加州陽光小區、聖地亞哥小區、昌茂澳洲園小區等。此外，其他不規範情況還包括「怪異難懂」，例如比弗利別墅及丹璽琉泉小區。還有「刻意誇大」，如釣魚台別墅及太平洋別墅。



海南省民政廳區劃地名處工作人員黃宏溪表示，涉事屋苑若有3分之2業主同意後即可改名。他又指，目前公示階段未結束，而且不是公示完了就能立刻要更改，「如果有人提出不同的意見，我們會充分吸收」。據了解，如對不規範地名清單有異議，需於周二前向省民政廳區劃地名處反映。