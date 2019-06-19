男子揸車撼高壓電塔喪命　家屬告供電局佔路違建

廣東東莞市38歲男子代廣，去年駕駛電單車不慎撞中高壓電塔，撼傷頭部不治。家屬認為電塔佔用公共道路、基座鐵架裸露在外是肇禍主因，起訴當地供電局及公路管理局。東莞市第一人民法院周一（17日）開庭審理，被起訴的兩個部門均否認控罪，案件擇日再審。



民事訴狀顯示，涉事路段有多排的高壓電塔佔道建設，基座則用4支外露的鐵架支撐，所呈現的菱角猶如刀刃般，威脅行人安全。到了事故翌日，東莞供電局用水泥遮掩鐵架。



家屬代表律師認為，東莞供電局佔道建設電塔為是次事故的主因。東莞市公路管理局作為道路管理部門，不論是審批供電局承建電線塔，或沒有審批但長期不予管理，默認電塔佔道存在，應對事故承擔一定責任，家屬要求兩局賠償157萬元人民幣（約180萬港元）。



供電局及公路管理局當庭提交答辯狀，認為代廣存在多項嚴重違法行為，例如醉駕、無證駕駛、未依法佩戴頭盔等，為造成事故的根本原因，所以死者應負全部責任。



另公路管理局表示，局方並非涉案電塔的產權人和管理人，無權遷移。而且在事故前一周，該局已通知供電局等單位，要求盡快圍蔽該路段的電塔及警示行人，並盡快遷移電線塔。局方已盡告知義務，所以代廣家屬要求其對事故承擔責任並無依據。