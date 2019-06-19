獲民進黨提名參選台總統　蔡英文︰年輕力量是關鍵

台灣的民進黨早前進行黨內總統提名初選民調，結果現任的總統蔡英文擊敗前行政院長賴清德。該黨周三（19日）下午1時30分召開中執會，正式公布提名蔡英文代表該黨參加明年的總統選舉，但蔡下午2時才神情輕鬆地走進中執會。蔡英文強調，未來一定全力使命必達，完成明年總統大選責任。



民進黨主席卓榮泰當天正式宣布初選結果，提名蔡英文代表民進黨參加總統選舉。他亦向賴清德在初選過程與結束後展現的精神表達敬意，強調民進黨未來將以勝出總統選舉為主軸、維持國會優勢為優先的大戰略；同時結合與公民團體、友好政黨的對話，爭取人民最大信任。



蔡英文則向黨內及支持者致謝，強調選戰不只要「1加1大於2」，而是大家一起來「加1」。她指出，總統大選攸關重大，她的目標不但要勝出總統選舉，且立委亦要過半。她又指，一定要回應年輕世代的需求與要求，強調年輕力量是「關鍵中的關鍵」，希望與年輕力量一起改造國家。



另外，民進黨秘書長羅文嘉周二（18日）曾表示，要爭取勝出2020年的選舉，該黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌；經濟、民生議題也不可以迴避。他認為在經濟和民生議題上，民進黨有包袱，也有機會，國際大環境對台灣有利；陸美貿易、產業轉型等，都是台灣的機會，不少資金回到台灣，這時需要政府為投資者降低風險，包括政治、法律等，同時創造就業機會。