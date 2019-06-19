不滿裁決當庭撕毀證據　莽漢被拘兼罰1萬人仔

山東德州市一名劉姓男子，日前因為不滿法院的裁決，公然撕毀證據材料，結果因為這次的魯莽行為，換來10天的拘留及罰款1萬元（人民幣．下同，約1.13萬港元）。



據了解，劉某因與親兄弟存在糾紛而對薄公堂，慶雲法院在處理該案時，經承辦法官曾多次進行調解不果後，依法判處劉某向兄弟支付近6000元（約6800港元）的拆遷補償款項。



劉某認為裁決書中對事實認定部分有錯誤，但未有按法定程序提出上訴，而是多次到法院對承辦法官無理糾纏、吵鬧，更撕毀證據材料，要求按其意思改變判決，嚴重妨礙正常民事訴訟和工作秩序。法院遂根據相關訴訟法規定，對劉某作出上述處罰。



根據相關訴訟法，訴訟參與人或其他人，偽造、毀滅重要證據，妨礙法院審理案件；以暴力、威脅、賄賂方式阻止證人或指使、脅迫他人作偽證；隱藏、轉移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產；對司法人員、訴訟參加人、證人、鑑定人、協助執行人等，進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或打擊報復等，法院可根據情節輕重予以罰款、拘留，若構成犯罪，則依法追究刑事責任。