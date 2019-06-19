「拆傘」從嚴治警　趙克志：嚴打顛覆分裂活動

去年初以來，內地展開掃黑除惡專項行動後，多個黑惡組織被剪除，還有多名充當「保護傘」的公安領導被查、判囚。國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志周三（19日）在官媒發布「突出政治建設鍛造公安鐵軍，忠實履行好新時代職責使命」的文章強調，「要毫不動搖地堅持從嚴治警」，肅清公安禍害。



趙克志在文中指出，公平正義是執法司法工作的生命線，是社會主義法治的核心價值導向，要求切實做到嚴格規範公正文明執法，同時把握公安工作現代化發展方向，堅定不移把新時代公安改革向縱深推進等5項要求。



文中提到，公安機關是人民民主專項的重要工具，是人民手中的「刀把子」，全警切實增強「四個意識」（政治、大局、核心及看齊）、堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路、理論、制度及文化），做到「兩個維護」，從政治、思想、組織、行動等方面，進一步健全完善制度機制，切實把黨的領導貫徹落實到公安工作和公安隊伍建設的各方面全過程，確保方針政策和各項重大決策部署在公安機關貫徹落實。



另外趙克志要求公安機關把維護以政權安全、制度安全為核心的國家政治安全置於首位，嚴密防範、嚴厲打擊各種滲透顛覆破壞活動和暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動，捍衞國家政權、維護社會安定，深入開展專項打擊整治行動，堅持打防結合、整體防控，專群結合、群防群治，着力提升對動態環境下社會治安的控制力，確保社會治安大局持續穩定。



文章最後指出，新時代的建警治警方針一切從嚴，堅持刀刃向內、刮骨療毒，嚴明警規警令，嚴肅警風警紀，馳而不息糾治「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風），堅決清除禍害，不斷純潔公安隊伍。