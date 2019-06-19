拒除帽爆粗鬧關員　「快女」歌手遭筆伐認衰道歉

曾參與《2009年快樂女聲》獲得第9名的內地女歌手曾軼可，周一（17日）下午在北京首都國際機場辦理自助入境手續時，被海關人員要求除帽核查，惟她不服並爆粗辱罵關員，事後更在微博大放厥詞。事後海關方面表示保留法律追究權利，而內地官媒亦相繼發文批評曾的行為。遭受各方口誅筆伐後，曾周三（19日）認衰公開道歉。曾事後被經紀公司暫停全部工作。



曾軼可在發微博發文稱，當天下午利用自助通道過關，系統雖已顯示通過，但關員示意她摘下帽子，她於是打算退出通道除帽但被阻止，隨後被帶到辦公室批評兼錄影。她怒斥該名關員不講道理、濫用職權，應受到處分，「還說我罵你，在你有嚴重錯誤的情況下，我罵你全家又怎樣」，並發布該名關員的證件照，後自行刪除。



北京邊檢隨後發布通報指，曾軼可被要求脫帽時，曾對海關人員爆粗辱罵，兩次對關員拍照，干擾執法，但考慮到她是公眾人物，且情節較輕，經查驗證件後放行。事件曝光後，支持海關人員執法的網民直言，「明星沒有特權」，並與曾的粉絲爆發罵戰。



及至周三，曾軼可終於認衰道歉，承認當天言行失當，「難以相信自己當時竟是如此情緒化」，又稱如果有機會願意當面向涉事關員說聲對不起，「對於自己這一行為造成的影響，我願以個人最大能力承擔後果」。