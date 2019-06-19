崔天凱談陸美關係　強調台灣問題是不可逾越紅線

周二（18日）陸美兩國領導人通電確認將於日本大阪二十國集團（G20）峰會期間會晤，就雙方關心的問題交換意見之際，大陸駐美大使崔天凱同日在華盛頓表示，陸美必須對兩國關係未來作出正確的戰略判斷，制定清晰的發展規劃，才能繼續維護和促進兩國人民的根本利益和世界人民的共同福祉。



崔天凱當天在一個紀念陸美建交40周年的活動上，就兩國關係發展提出4點意見，分別是「增進了解，避免誤判」、「相互尊重，妥處分歧」、「把握方向，加強合作」，以及「夯實基礎，順應民意」。



他指出，積極推進以協調、合作、穩定為基調的關係是雙方元首達成的共識，也為兩地關係發展指明了方向，強調陸美的共同利益遠大於分歧，合作遠大於摩擦，而合作是唯一的正確選擇，也是國際社會的普遍期待。面對恐怖主義、氣候變化、公共衞生等全球性問題，現在比以往任何時候都更需要陸美緊密合作、攜手應對。



崔天凱稱，過去40年，世界和陸美都發生了很大變化，雙邊關係需要調整並有不同意見，也是正常，有分歧並不意味着要對立，但要妥善處理就必須相互尊重。他又提到，台灣問題是陸美關係中最重要、最敏感的問題，「一個中國」原則是陸美關係的政治基礎，這條紅線是不可逾越。