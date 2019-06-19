華駐日大使︰美應撤銷所有關稅措施　中國絕不讓步

20國集團（G20）峰會將於本月底在日本大阪召開。中國駐日大使孔鉉佑周二（18日）於大使公邸接受日本媒體專訪，針對中美貿易摩擦問題表示，要解決貿易摩擦的前提，是美方撤銷所有制裁性關稅。他又指，貿易協議必須是平等合理，在涉及中國核心利益的重大問題上，「我們絕不讓步」。



日媒周三（19日）刊登有關報道，指是孔鉉佑上月底抵日履新後，首次接受外國媒體專訪。孔鉉佑批評，特朗普政府自上任以來，將矛頭指向中國，並使貿易摩擦升級。這對中國、日本乃至世界都不利。



孔表示，希望日方作為G20大阪峰會的主席國，與各方一道推動峰會支持多邊主義。至於中國國家主席習近平以國賓身份訪日的安排，孔鉉佑表示，中日目前正就下階段重要外交議程保持溝通。希望雙方繼續相向而行，鞏固兩國關係改善發展勢頭，為實現高層交往營造良好氛圍和有利條件。報道稱，孔鉉佑還對實現日朝首腦會談表示支持，並稱願為此提供必要支持和協助。



至於中日關係，孔表示希望兩國能在技術革新、節能、少子和高齡化對策等領域加強合作與交流。就中國公務船巡航釣魚島海域，孔鉉佑表示，這樣的行為是正當合法，「同時我們也一直保持克制」。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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