加拿大2軍艦穿越台海　台軍︰自由航行

網傳加拿大皇家海軍軍艦日前穿越台灣海峽。據了解，該2艘軍艦是早前在越南金蘭灣訪問的海軍護衞艦里賈納號（HMCS Regina），以及補給艦阿斯特里克斯號（MV Asterix）。里賈納號航行期間，一度打開船舶自動辨識系統（AIS）。台灣的國防部周三（19日）晚發布新聞稿表示，加拿大籍軍艦航經台灣海峽為自由航行，台軍全程嚴密掌握台灣周邊海空域動態，維護區域和平與穩定。



周二（18日）有微博軍事博主發文，指該護衞艦及補給艦自南向北穿越台灣海峽，進入東海。據知2艦由上周一（10日）至上周四（13日）前往越南金蘭灣訪問，這是加拿大海軍首次停泊當地，而這次訪問的目的是旨在擴大加拿大與越南的防務合作關係。另有台灣網民表示，加拿大軍艦將前往東海及黃海對北韓貨輪進行偵察，執行聯合國對北韓的制裁。



在加拿大軍艦離開金蘭灣後，日本海上自衞隊準航母、直升機護衞艦出雲號，以及驅逐艦村雨號也同樣到訪當地訪問4天。據日本海上自衞隊資訊，里賈納號於上周四（13日）至上周六（15日）間，與上述2艘日本軍艦連同另一艘驅逐艦曙號，在南海海域進行代號「KAEDEX19-1」的聯合訓練。而該3艘日本軍艦上周一起亦與美國核動力航空母艦列根號，在南海海域進行聯合訓練，據稱要牽制大陸的海洋擴張。