台立法院通過修法　為大陸發展組織至少囚7年

台灣的立法院周三（19日）三讀通過《國家安全法部分條文修正案》，大幅提高為大陸發展組織的刑責，違者可判處7年以上有期徒刑，最重罰款1億元（新台幣．下同，約2500萬港元）。另該法同時納入「網絡共諜」。



據《修正案》規定台灣人民不得為外國、中國大陸及港澳、境外敵對勢力或其派遣人士進行下列行為，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付、傳遞或刺探、收集公務秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄等。



修正案將中國大陸與「一般外國」的刑責進行區分，把大陸列為「對台最大威脅」。如為「一般外國」違反上述規定，可判處3至10年有期徒刑，並罰款3000萬元（約760萬港元）以下；如為大陸違反規定，則判監7年以上並罰款5000萬元（約1250萬港元）至1億元。未遂與過失犯均有罰則，自首者則減免刑責。



另外，《修正案》增訂「國家安全之維護，應及於台灣領域內網際空間及其實體空間」，將網絡間諜納入法例管制。至於現職或退職的軍公教及公營機關人員，如擔任間諜並經判刑確定，將喪失全額退休金及退休後可獲的權利，而已申領者亦要被追繳。