表白被拒後縱火致18死　被告上訴駁回維持死刑

廣東清遠市男子劉純露，去年因向一名卡拉OK女職員表白被拒，加上生意談判拉倒，於是在卡拉OK門口縱火，造成18人死亡、5人受傷。清遠市中級人民法院同年以放火罪一審判處劉死刑。省高級人民法院近日就該案二審並駁回劉的上訴，維持原判，並對劉的死刑判決依法報請最高人民法院核准。



去年4月23日，劉純露與3名朋友到涉事卡拉OK喝酒，期間進入同樓層另一房間，向一名張姓女服務員表白遭拒，加上與從事買賣靈芝生意的鄧某洽商時，因被他人打岔導致交易不成而心生憤怒，更揚言要放火燒掉卡拉OK。



翌日凌晨零時30分，劉純露到卡拉OK的1樓大廳，將停放在該處的電單車輸油管拔掉，並不顧同行朋友的阻攔，用打火機點燃地面的汽油，火勢迅速蔓延至整個大廳，產生大量濃煙，導致23人傷亡，並造成近23萬元人民幣（約26萬港元）的財物損失。



省高院審理認為，劉純露為發洩私憤罔顧他人生命，故意縱火，其一時衝動造成多人無辜喪命，給受害人家庭帶來巨大的悲痛和不幸，罪行極其嚴重，令人髮指，認為雖判處死刑和立即執行，仍不足以平民憤。