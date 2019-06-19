華外交部︰無法預判中美是否恢復經貿磋商

中美貿易戰持續，前景仍不明朗。對於中美元首將於本月底在日本二十國集團（G20）峰會上會晤，中國外交部發言人陸慷周三（19日）在例行記者會上表示，兩國元首希望就涉及兩國根本宏觀和方向性考慮的問題交換意見；他又指，中方無法預判兩國是否恢復經貿磋商，但強調中美分歧是可以通過對話和協商來解決。



對於美國貿易代表萊特希澤認為與中方的對話行不通，陸慷指出，中美元首通電時均認為，希望雙方經貿團隊能展開溝通，盡快找到解決當前兩國經貿分歧的方法，又指全世界都樂見中美達成協議。他又引述白宮經濟顧問庫德洛表示，兩國元首通話後，市場反應表明「談比不談好」。



陸慷又強調，中美在經貿領域分歧是可以通過對話和協商來解決，但對話必須建立在互相尊重、平等互利的基礎上，最重要的是總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決方法。



被問到中方如何看待特朗普宣布參加美國2020總統大選，會否影響中美經貿關係時，陸慷指出，中方不會評論美國內政，但希望美國的當政者能本着相互尊重、平等互利的精神，推進中美不斷取得符合兩國人民和世界人民利益的「好結果」。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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