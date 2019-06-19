中國對進口橡膠展開反傾銷調查 維持對乾玉米酒糟徵稅
2019年06月19日 17:21
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中國商務部決定維持對原產於美國的乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施。（美聯社圖片）
中美貿易戰戰火持續，中國商務部周三（19日）公布，即日起對原產於美國、南韓以及歐盟的進口三元乙丙橡膠，進行反傾銷立案調查。另商務部同日亦作出複審裁定，決定維持對原產於美國的乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施。
三元乙丙橡膠英文名稱為「Ethylene-Propylene-non-conjugatedDiene Rubber」或「Ethylene PropyleneDiene Monomer（EPDM）」，可廣泛用於汽車部件、建築用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。據報此次調查將於明年6月19日前結束，特殊情況下可延長多6個月。
2017年1月，中國對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收最高53.7%的反傾銷稅，以及最高12%的反補貼稅，實施期限5年。商務部今年4月15日曾決定對措施進行複審，惟於周三決定維持該項措施。
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