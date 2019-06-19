中國對進口橡膠展開反傾銷調查　維持對乾玉米酒糟徵稅

中美貿易戰戰火持續，中國商務部周三（19日）公布，即日起對原產於美國、南韓以及歐盟的進口三元乙丙橡膠，進行反傾銷立案調查。另商務部同日亦作出複審裁定，決定維持對原產於美國的乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施。



三元乙丙橡膠英文名稱為「Ethylene-Propylene-non-conjugatedDiene Rubber」或「Ethylene PropyleneDiene Monomer（EPDM）」，可廣泛用於汽車部件、建築用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。據報此次調查將於明年6月19日前結束，特殊情況下可延長多6個月。



2017年1月，中國對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收最高53.7%的反傾銷稅，以及最高12%的反補貼稅，實施期限5年。商務部今年4月15日曾決定對措施進行複審，惟於周三決定維持該項措施。



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