地震逃生仲要排隊刷臉？校方︰需加強逃生演練

四川宜賓長寧縣周一（17日）深夜發生地震，重慶大學虎溪校區一幢宿舍的學生逃生時，需排隊「刷臉」出入，導致擁擠延遲逃生。事件引起輿論關注。該校負責人指，校內每幢宿舍設有其他逃生通道，但對學生的逃生演練等教育有缺失，未來將在這方面加強。



內地媒體周三（19日）報道，重慶大學管委會辦公室姜姓負責人稱，該校區每個宿舍樓一樓大廳都設有逃生用的「側門」，即消防通道，還有一鍵釋放按鈕，只要按這個按鈕，包括正門的人臉識別閘機通道在內的所有門都會打開，門禁也失效。



虎溪校區管委會辦公室相關工作人員表示，宿舍的人臉識別閘機通道（刷臉門禁系統）是上月31日左右啟用，學生正在適應新系統。事發當天是深夜，涉事宿舍樓的樓管人員剛好離開片刻，未打開應急逃生用的側門，住宿學生不知道開側門，所以出現地震時學生排隊刷臉出入宿舍樓的情況。



另一名工作人員亦指，學校每學期都會對學生進行消防應急演練，虎溪校區最近一次演練是上月30日，演練中明確告知學生在逃生時，如何打開應急側門。至於該名宿管阿姨的責任認定，他指是由新大正物業公司負責管理和商定。但該物業公司相關負責人表示，一切以學校說法為準。