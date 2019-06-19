波蘭與台灣簽署刑事司法合作協定　歐洲首例

台灣的法務部周三（19日）發布新聞稿，台灣與波蘭周一（17日）簽署「駐波蘭代表處與波蘭台北辦事處刑事司法合作協定」，雙方將在刑事司法上互助，並共同合作打擊跨境犯罪。據了解，波蘭是歐洲首個與台灣簽署刑事司法互助協定的國家。



法務部指出，「台波刑事司法合作協定」已經歷4年的磋商，直到周一波蘭司法部副部長皮耶比亞克（Łukasz Piebiak）和波蘭駐台北辦事處大使梅西亞抵達台灣，才與台法務部完成簽署。「合作協定」範圍涵蓋刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及其實務見解、追訴犯罪及犯罪預防訊息分享等，屬廣義的刑事司法互助協定。



據了解，此次是台灣首次與歐盟成員國簽訂廣義刑事司法互助協定，此前台灣曾與英國及德國簽訂雙邊移交受刑人協議，將持英、德國籍的疑犯移送回本回服刑，但不包括狹義的刑事司法互助及引渡等。



另除本次協定外，台灣亦分別與美國、菲律賓、南非及大陸簽署刑事司法互助協定，惟前三者均未包括引渡及受刑人移交的事項，而台灣與大陸簽署的「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，則不包含引渡在內。