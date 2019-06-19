中國暫停新遊戲審批　美國將成全球最大遊戲市場

據日本媒體報道，有遊戲調查公司周二（18日）發布一份最新報告，顯示美國將在今年超越中國，成為自2015年以來全球最大的遊戲市場。有指這是去年中國政府暫停新遊戲的審批，令中國遊戲商獲利減少導致。



遊戲調查公司Newzoo發布2019年全球遊戲市場報告，當中預計美國遊戲市場今年有369億元（美元‧下同，約2878億港元）的收益，較去年增加21%，而中國則只有365億元（約2847億港元）收益，低於去年的379億元（約2956億港元）。Newzoo資深市場分析師威曼（Tom Wijman）指，中國自去年3月起，暫停新遊戲的審批長達9個月，對國內市場產生影響。



去年在中國監管機構的重整下，政府以擔心暴力遊戲影響青年少為由，嚴格限制新遊戲上市。在該段期間，遊戲公司仍可提交申請及推出新產品，但不能透過遊戲來獲取收益。騰訊也受影響，其去年第4季的淨利潤，較前年同期大跌32%。Newzoo指，目前中國仍有超過7000款遊戲正等待審批，令監管機構接應不暇，因此已在今年2月已停止接受新遊戲審批申請。這代表中國遊戲商今年的收益亦將受影響。



