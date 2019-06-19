騙子扮玉帝與觀音稱神也愛名牌　再多1名同黨被起訴

台灣基隆市一對夫婦自2013年起自稱是玉皇大帝與觀音，並設廟宇供信徒拜祭，藉此一共騙取了約700多萬元（新台幣‧下同，約174萬港元）。該對夫婦去年被判刑3年，一名女弟子被判刑3個月。近日該名女弟子的女兒亦被控共同詐欺取財罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元（約1.2萬港元）。



該對夫婦名為吳易翰及李麗華，他們聲稱自己是神明的載體，懂以「天語」與神溝通，又可以代替神做事。他們設立了基隆市心廟工程隊總廟，讓信眾膜拜及供奉自己。其中一名受害女子姓陳，她6年前在一個月內發生2次車禍，其後遇上吳男及李女的一名吳姓女弟子。吳女與其趙姓女兒指陳女「撞邪」，需要約9.6萬元（約2.3萬港元）來做法事，陳女上當。後來騙徒又指陳女有使命要為神明辦事，因此要拜師學通靈，學費為268萬元（約66萬港元）。陳女在發現自己拜完師也不會通靈後才驚覺受騙，於是報警。



檢方最近起訴趙女，但她仍可上訴。據指，基隆市心廟工程隊總廟約有100多名信眾，騙徒鼓勵信眾崇尚如Prada待名牌，聲稱「神明也愛用名牌」。