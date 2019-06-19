遼寧號遠航繞過菲律賓入南海　台軍︰嚴密掌握動態

日本大阪20國集團峰會前夕，台海及南海均有異動。加拿大皇家海軍護衞艦里賈納號（HMCS Regina）、補給艦阿斯特里克斯號（MV Asterix），於周二（18日）首次穿越台灣海峽，進入東海，其中里賈納號航行期間有打開船舶自動辨識系統（AIS）。早前穿過宮古海峽的解放軍航空母艦遼寧號及護航編隊，周三（19日）經西太平洋南下，繞經菲律賓南方，目前已進入南海，可能造訪幾處人工島礁。



據追蹤船舶位置的網站顯示，里賈納號於周二凌晨4時30分經過苗栗外海，至早上8時左右現身桃園外海。台灣的國防部周三證實，加拿大軍艦以航行自由為名，通過台灣海峽，強調全程嚴密掌控監察周邊海空域動態，期間並無異狀。



有台灣網民表示，加拿大軍艦將前往東海及黃海對北韓貨輪偵察，執行聯合國對北韓的制裁。兩艦上周一（10日）至上周四（13日），前往越南金蘭灣訪問。里賈納號其後與日本海上自衞隊準航母出雲號及驅逐艦村雨號，在南海舉行聯合演練。



在加拿大軍艦穿越台海之際，有台灣情報界人士透露，遼寧號及護航編隊穿過宮古海峽後，持續向東南方航行，航程最東已超過沖之鳥礁，距離關島不遠。隨後改向西南方，穿越菲律賓的蘇祿海，進入南海。遼寧號可能會接近永暑礁、渚碧礁及美濟礁等3處人工島礁，或是西沙群島的永興島。台國防部表示，全程掌握區域內相關機、艦動態，維護台海安全與區域和平穩定。



日本防衞省統合幕僚監部於上周二（11日）證實，遼寧號、驅逐艦石家莊號、西寧號；護衞艦大慶號、日照號及補給艦呼倫貝湖號，穿過宮古海峽，進入西太平洋，這是遼寧號繼2016年12月、去年4月後，第3次穿過宮古海峽。