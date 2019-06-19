偷渡入境傳播淫穢影片　外籍女被逐出境

內地直播平台「櫻桃直播」應用程式（App）多名女主播，向粉絲發送大量色情影片作為「福利」，藉此牟利。警方近期在全國各地拘捕多名涉案女主播，包括專程偷渡入中國的外籍女子。目前已有14人被處以有期徒刑7個月至拘役3個月不等的刑罰。



內地媒體周三（19日）報道，承辦檢察官透露，「櫻桃直播」APP通過海外服務器營運，涉案女主播在直播過程中，以「線下福利」為誘餌招攬粉絲。粉絲通過充值購買虛擬禮物，向女主播贈送禮物後，女主播通過微信向其發送大量淫穢視頻作為「福利」。女主播收到的虛擬禮物，可獲一定比例分成。



涉案女主播遍布全國各地，警方赴重慶、湖南、廣東等多地搜捕涉案人員，其中有外籍人員和大學生等。不少女主播曾從事內容正規合法的直播，因貪圖賺快錢而轉向傳播色情影片。其中一名32歲的外籍女子，今年1月加入「櫻桃直播」後偷渡至中國境內，共向他人傳播23部淫穢影片。她近日因傳播淫穢物品牟利罪被判處拘役半年、罰款4000元人民幣（約4615港元）和驅逐出境。



截至案發，警方共查獲1500部色情影片，部分是女主播自己拍攝，其餘搜自網絡。上海市長寧區檢察院亦透露，今年3月以來以涉嫌傳播淫穢物品牟利罪，對「櫻桃直播」APP女主播批准逮捕41件49人，提起公訴26件27人。