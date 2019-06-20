殘臂漢練習書法20年　寫字自力更生養妻

陝西西安男子賈維軍，8歲時遭遇電擊意外，失去左臂並僅剩右邊半臂。自此賈男為了自食其力，開始練習書法，20多年來始終不曾懈怠，如今還靠賣書法扇子維生，養活妻子。他坦言︰「我最大的願望就是能自立，書法讓我這一願望實現。」



賈維軍表示，剛開始練習寫字時，怎麽都寫不好，曾為此着急過，摔過毛筆。他說，自己當時着急的是何時才能自立自強，也是這股動力讓他咬牙堅持，克服種種困難。



「早些年我還有工作，他都是一個人出攤，這些活都是他一個人幹。」賈維軍的妻子韓秀琴表示，丈夫近年身體沒以前那麽好，她不放心丈夫自己一個人坐在外面風吹日曬，便陪他擺擋。賣扇收入不穩定，有時一天也賣不出去一把，所以兩人平時省吃簡用，生活拮据。



夫婦每天「朝10晚6」擺檔，賈維軍因長期坐着寫字，眼睛和腿也十分疲勞。但韓秀琴沒有埋怨目前的生活。她說︰「平時他（丈夫）也會給我一些小驚喜，例如小飾品和衣服，但我很滿足，也很開心，這些年面對困難艱苦他們一起渡過、彼此扶持。生活雖然簡單，但因有彼此而感到溫暖。」賈維軍則說，希望有固定攤位，有穩定收入，妻子也能過好一點的生活。