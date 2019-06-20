兒子旅行前被高跟鞋女踩爆腳趾　父母入稟索償不果

廣東廣州12歲男童秦力（化名）上年8月，本應可與家人開心到加拿大旅行。不過他乘地鐵前往機場期間，遭一名穿着高跟鞋的女子踩中腳面，使其骨折。雖然對方事後已作出700元（人民幣．下同，約807港元）賠償，但秦力父母認為賠償應包括取消旅行的損失，決定告上法庭索償1.3萬元（約1.5萬港元），惟法院終判該女子需額外賠償600元。



秦力一家當時上地鐵後，途經廣州火車站時，正好遇上一名陳姓女子起身落車。正穿着一對8至9厘米高高跟鞋的陳女因為站立不穩，不小心踩中秦力左腳腳趾，使其腳趾甲外翻。而陳女當時已即作出賠償。秦力父母則帶兒到機場急救室治療，但經醫生處理後，認為他不適合登機，令秦力一家只好取消行程，到院理傷。



事發翌日，秦力獲送院後證實，腳趾骨骨折。其父母為了照顧兒子，不但取消行程，更要請假照顧兒子，令他們一家損失近2萬元（約2.3萬港元）。因此他們決家入稟廣州鐵路運輸法院，向陳女及廣州地鐵公司索償。



不過法院認為，陳女已承擔相應責任，而地鐵公司亦盡安全保障義務，認為秦力父母的理據不足。最終判罰陳女賠償約1300元（約1499萬港元）的醫療費和交通費，但由她事前已作出部分賠償，如今她只需賠償扣減下的金額。