「愛心媽媽」李利娟被控5罪名　騙保金逾50萬人民幣

河北武安市婦人李利娟早年從事採礦業，之後更收養孤兒，建立「愛心村」，被譽為「愛心媽媽」，至去年因涉嫌敲詐勒索、擾亂社會秩序等罪被拘。河北武安市人民法院周三（19日）開庭審理案件，李利娟及其同夥等16人，被控以7項罪名，其中5項與李有關。



起訴書指出，李利娟於2017年12月22至2018年4月2日期間，以當地一間企業高壓線路遷建工程，影響她在白家社村探礦為由，指使另外兩名被告組織十幾名愛心村的殘疾智障兒童及未成年學生，到地盤阻礙施工，造成工程損失逾10萬元（人民幣‧下同，約11.5萬港元），涉犯聚眾擾亂社會秩序罪。



她又被控偽造印章罪，警方於去年5月在愛心村辦公室搜到8枚偽造印章，其中標有「武安市午汲鎮上泉村村民委員會」、「峰峰礦區四勘探注漿有限責任公司」字樣，後者曾被非法用於2011年辦理武安市白家社村北鐵礦探礦權延續手續。李利娟在2014至2018年期間，作為武安市民建福利愛心村負責人，向相關部門隱瞞事實，提交26名虛假申請低保人信息，騙取低保金約56.8萬元（約65.6萬港元）。



檢方續指，李利娟涉嫌職務侵佔罪，她曾利用管理愛心村公用帳戶的便利，將帳戶內61萬（約70萬港元）轉至個人名下銀行帳戶，用於購買名貴私家車、名貴家具。李利娟又被指多次對當地企業進行敲詐勒索，以威逼、滋擾等手段，索要錢財。