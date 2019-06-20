習近平向金正恩承諾　保障朝方安全

中國國家主席習近平本月底赴日出席二十國集團（G20）峰會前夕，應北韓領袖金正恩邀請，先行於周四至周五（20至21日）對北韓展開國事訪問，成為14年來首位訪朝的中國元首。習近平在中朝峰會後表示，支持半島問題政治解決，願保障朝方安全，金正恩則指北韓願意保持耐心。美韓兩國代表亦同時呼籲北韓恢復對話。



由於今年2月河內美朝峰會無果，輿論關注習近平此行可否為無核化談判斡旋。習近平周四早上從北京首都機場乘專機前往平壤，同行的包括國家主席夫人彭麗媛、中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅等高官。北韓以最高檔次的禮賓規格接待，金正恩和夫人李雪主在平壤順安機場親迎。習近平夫婦其後乘車前往錦繡山迎賓館下榻。



中朝首腦會談在當日下午召開，習近平表明是為了推動半島問題政治解決而來，又指半島局勢關係國際及地區和平。他說：「面對國際和地區形勢深刻複雜演變，雙方要加強高層交往。我願意和金正恩委員長保持密切交往，鞏固政治互信，牢牢把握中朝關係發展大方向；雙方要加強戰略溝通，及時就重大問題深入交換意見。」中方支持朝方繼續就半島問題與美國協商，同時希望與北韓在教育、衞生、青年等領域交流合作。



金正恩則積極評價中方在半島問題上付出的努力，又指雖然朝方過往為避免半島局勢緊張，而採取不少措施，惟得不到有關方面回應，但朝方仍願意保持耐心，與中方繼續溝通合作。中國外交部發言人陸慷表示，兩國領袖趁中朝建交70周年之際，讓會面引領兩國關係在新時代指明方向。



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