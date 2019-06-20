欺壓民眾逼死銀行負責人　省高院駁回涉黑組織上訴

湖南25人黑社會性質組織犯罪案早前一審結束後，包括主犯文烈宏等11名被告不服判決提出上訴後，省高級人民法院周三（19日）進行二審宣判，全案駁回，維持原判。



省高院審理查明，文烈宏長期在長沙市望城區等地靠販賣水產品、承包工程、使用欺詐手段打牌賭博、動輒施暴行兇解決糾紛，並先後結識省內一批知名企業主，後通過在市內各大酒店和澳門等地開設賭場，組織參與賭博，提供賭資抽頭漁利、發放高利貸，非法斂財。省高院同時查明，以文為首的犯罪組織人數眾多，結構嚴密，層級分明，分工明確，而文作為組織的主腦負責決策、指揮整個犯罪組織的運轉，是該犯罪組織的組織、領導者。



案發後，偵查機關查封、扣押、凍結該犯罪組織及其成員的涉案資產高達12億多元人民幣（逾13.6億港元）；該犯罪組織通過暴力、威脅方式，以及滋擾、糾纏、哄鬧等「軟暴力」手段，大肆實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意傷害、強迫交易等違法犯罪活動，引發多起群體性事件，並導致某銀行負責人自殺身亡。



此外，文烈宏通過賄賂個別國家機關工作人員，並在所賄賂的國家機關工作人員的包庇、縱容下，公然在長沙城區實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、聚眾賭博、放高利貸等違法犯罪活動。常德市中級人民法院今年1月15日就該案進行一審宣判，裁定文行賄、敲詐勒索、非法拘禁、賭博、故意傷害，以及非法佔用農用地等15項罪名成立，數罪並罰被判囚終身，其餘被告則分別判處1年至25年不等的有期徒刑。