新聞背後：冷戰時代起緊密合作　中朝70年友好關係

今年適逢中朝建交70周年，中國國家主席習近平應北韓領導人金正恩邀請，於周四（20日）至周五（21日）國事訪問北韓。兩國在冷戰時代起緊密合作，中方更在韓戰中支援北韓。中國外交部曾形容中朝「一直保持着傳統的友好合作關係」。另外，自美國對北韓實施制裁後，北韓在經濟和貿易方面愈來愈依賴中國。



兩國在1949年建交，北韓是首批與中國建交的國家。其後1950年爆發韓戰，中方應北韓要求出兵赴戰。因此有分析指，北韓在韓戰後採取「中間偏華」的外交路線。兩國更在1961年簽訂《中朝友好合作互助條約》，一旦朝鮮半島爆發戰爭，中國應履行條約義務參戰，因此這被視為兩國關係中最為重要的雙邊條約。



自2000年起，北韓因一連串的彈道導彈試射問題，中方便公開指摘對方，兩國關係一度僵持。南北韓關係在2018年破冰後，其後金正恩1年內4次訪問中國與習近平會見，兩國關係逐漸回暖。惟習近平在北韓慶祝建國70年，沒親身到賀，只派代表出席。



在經濟方面，中國是北韓最大的貿易夥伴，自1990年代初，北韓國內的食品和近90%能源供應由中國提供，有報告指出北韓在貿易對中國的依存度於2011年達70%。