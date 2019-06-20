修電腦遇山寨蘋果維修中心　苦主：百度找的

四川成都一名李姓男子，本月初發現他的蘋果筆記簿型電腦無法上網，遂透過百度搜到一間聲稱「蘋果官方售後服務店」，將電腦送修，但事後卻發現該店竟是「山寨店」。店方事後雖同意賠償，卻要求李男簽訂「同意和解」，企圖藉此逃避法律責任。據內媒報道，該店曾因維修質量問題、虛假宣傳，被投訴十多次。



李男表示，自己從百度找到一個應用程式，顯示當地一間「優質」維修中心，遂前往該店，見到前台擺放3台蘋果桌面電腦，店內貼着「客戶維修服務中心」字樣，與蘋果官方售後服務中心無異。之後，他詢問店員該店是否官方維修中心，對方回答「是的」。至本月11日，他到該店取回修復的筆記簿型電腦，對方只給予他一個維修憑證，未有歸還拆卸的舊硬件，他覺得奇怪，遂致電蘋果官方詢問，得悉該店只是個體經營店，非官方服務中心。



李男認為該店涉嫌欺詐，向相關部門投訴，店方其後同意退回維修費及賠償500元人民幣（約577港元），卻要求他在維修憑證寫上「同意和解」，並收回該憑證。李男拒絕，認為此舉會令他失去相關維權證據。



該店負責人周二（18日）表示，當日曾向李男出示營業執照，經他同意才進行維修，故此不存在欺詐行為，又暗示賠償只為息事寧人，「不差這一單生意」。李男回應，「沒看清楚（營業執照），他（店員）就收回了」，並表示將繼續走司法程序解決事件。有律師就指出，該店確有誤導消費者行為，但未有欺詐。