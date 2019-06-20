黑惡案主腦橫行多年　受害人聞判刑後始敢返家

江蘇江陰市人民法院周三（19日）對一宗涉黑案件公開宣判，主腦徐某因多年來領導黑社會組織開設賭場、詐騙、聚眾毆鬥等罪，被判處21年有期徒刑、剝奪政治權利2年，沒收個人全部財產。



經法院審理查明，自2015年下半年以來，徐某涉獵多處的賭場、棋牌室，發展涉賭人脈關係。為壯大組織勢力，他以提供食宿、發放工資等方式網羅手下，逐步形成了以其為主腦的黑社會組織，並以繆某、程某、楊某、劉某等人為骨幹成員。



為確保經濟收益，該組織透過開設賭場、設賭局等詐賭手法圖利。徐某等人還先後購買鋼管、獵槍、刀等工具，採取暴力、威脅等手段，有組織地進行聚眾毆鬥、尋釁滋事、非法拘禁等非法行為，嚴重危害群眾人身安全。不少受害人因懼怕徐某不敢向公安機關報案，更有受害人聽到徐某等人被捕，才敢重返家鄉和家人團聚。法院認為，由於案情嚴重，因此作出以上重判。



據了解，這是2018年展開掃黑除惡專項鬥爭以來，當地法院宣判中判案人數最多的涉黑案件。除了徐某之外，同案其餘13名被分別被判囚1年5個月至10年不等，罰款由1.6萬元至16萬元人民幣（1.8萬至18萬港元）不等。