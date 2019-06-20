章瑩穎案證人出庭　指被告對FBI追查感興奮

中國女留學生章瑩穎在美國伊利諾伊州慘遭綁架姦殺，庭審於當地周三（19日）踏入第6天，被告克里斯坦森（Brendt Christensen）的女友布利斯（Terra Bullis）當日出庭作證，指被告曾稱對被警方追查感到「興奮」。據指，被告在庭上全程避免與布利斯有眼神接觸，後周四（20日）將再出庭



布利斯向陪審團稱，2017年4月於交友網站認識被告，之後開始約會並保持着不正常的兩性關係，「我們第一次約會時，他看起來很善良，彬彬有禮，我喜歡和他相處」。布利斯表示章瑩穎失蹤當日，被告曾發短訊給她，「你今天過得怎麼樣？我筋疲力盡」。章瑩穎失蹤一周後，FBI探員聯絡布利斯要求她協助調查，並提供兩個類似咖啡杯和便條紙的錄音設備，示意她偷錄與被告的對話，她同意協助調查。



布利斯其後為警方錄得9段錄音，其中在庭上播放的多段錄音內容，描述了克里斯坦森的「偏執幻想」，更提到他對FBI的追查感到「興奮」、「有趣」。布利斯指當時被告曾帶點興奮地談到他「能夠殺死某人並逃逸」。



章瑩穎失蹤後第11日，被告向布利斯表示，若FBI再詢問她關於兇殺案細節，她可以「保持沉默」。布利斯在庭上表示，因害怕知得太多會招惹殺身之禍，於是之後錄音未有就案情對被告過激追問。至2017年6月29日，二人參加完章瑩穎守夜活動回家途中，被告向布利斯坦承殺害章，後者將對話錄下並轉交給警方，翌日警方將被告拘捕。



當日庭上，FBI再向陪審團提供更多在被告住所搜集的證據。另法醫表示，從住所內的床墊、棒球帽和染血地氈發現的DNA，與章瑩穎相符。