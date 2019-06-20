孟宏偉涉受賄一審開庭　被控收受1446萬人民幣

公安部前黨委委員、副部長，前國際刑警組織主席孟宏偉涉嫌受賄一案，周四（20日）於天津市第一中級人民法院開審，庭上首次公開孟共受賄1446萬多元人民幣（約1670萬港元）。孟當庭認罪，案件將擇日宣判。



檢察院指控，2005年至2017年期間，孟宏偉利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利；或利用其職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，以收受相關人員給予的財物。



64歲的孟宏偉於2016年11月成為首位來自中國的國際刑警組織主席，其任期原本為4年，但去年9月底，他由法國返回中國後與家人失聯。其後中紀委通報稱，孟因涉違法問題受查，國際刑警組織亦於同年10月7日宣布孟辭職。



今年3月，孟宏偉被雙開（開除黨籍及公職）。中紀委國家監委當時通報指孟公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財，滿足家庭奢靡生活，家風敗壞。最高人民檢察院4月24日指孟宏偉被批准逮捕。