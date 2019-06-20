一家四代四口被殺　疑與兇徒因佔地糾紛生怨

河北省滄州市南皮縣有一家四代四口遭殺害，死者年齡最大超過70歲，最小僅3歲。兇徒當日已被警方逮捕。據指死者一家與疑兇認識，兩家人今年較早前曾就土地佔用發生爭拗。疑兇初步承認犯案，目前案件正在審理。



南皮縣公安局官方微信公眾號周三（19日）發布消息稱，當日上午8時許，該縣潞灌鄉馬東村發生一宗重大刑事案件，造成4人死亡。經查，該村一名63歲李姓男子有重大嫌疑，警方呼籲各單位及市民如有線索與警方聯絡。內地記者從村民口中得知，遇害一家四口中的祖母當時帶着孫兒出門，遭李男用刀殺害後，之後李男再入屋將該名祖母的父母殺死。



據李男一名親屬表示，之前涉事兩家的關係一直不錯，但在今年春天，兩家人因屋外種樹佔地的問題發生爭執，當時李男的妻子因心臟病剛出院，隨即前往被害人家中理論，但因言語衝突雙方發生推撞，李妻隨後又入院治療。



當時李妻住院花了近7000元（人民幣．下同，約8000港元），出院後要求對方道歉並賠錢，並透過警方和村幹部進行協調，但對方最終只賠了1500元（約1700港元），而且沒道歉。李男的親屬又指，村委要是能早點介入，或阻止佔地行為，或許能避免慘劇發生。