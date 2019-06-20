警破販毒集團查封別墅　13人獲刑兩判死

下周三（26日）是國際禁毒日，廣西多地加緊展開禁毒宣傳，其中柳州市當局周二（18日）就特意在當地大毒梟張加愛的豪華別墅旁舉行；警方同時披露張加愛涉黑涉毒案的案情，指張加愛等人自2008年以來，在當地設置工廠製售毒品牟利，又更獲3任公安局長充當「保護傘」，組成黑幫欺凌村民，無法無天；惟最終被警方一舉搗破，拘捕128人，其中13人已獲刑，2人被判死刑、6人被判死緩，5人被判無期徒刑，但主犯張加愛及覃春團仍未獲刑。



以張加愛為首的涉黑涉毒團夥為禍當地多年，惟因有三任柳江區（前身為柳江縣）公安局局長通風報信，令他們逍遙法外。直到2017年4月23日及6月3日，當地一間酒吧兩度遭人破壞，該團夥才引起警方注意。經1年多調查後，在自治區警方從去年10月4日起展開行動，拘捕包括張加愛在內等13名主犯。



截至今年5月，警方拘捕該團夥共128人，分別涉案69宗刑事案件，又繳獲仿製手槍、刀具，以及8公斤氯胺酮（俗稱「K仔」）、43克海洛英等，又查封20套房產共值約2500萬元（人民幣．下同，約2904萬港元），查封涉案帳戶200多個，凍結資金90多萬元（約104萬港元）。



當地紀委監委及後介入，對「保護傘」問題進行徹查，至今年5月共立案查處31人，其中29人是公職人員，24人為政法系統，包括柳江公安分局前局長趙品初、謝其托、韋海，市公安局禁毒支隊柳江大隊前隊長韋香，以及柳江區法院副院長韋衞東等人；目前，其中11人已被開除黨籍、開除公職處分，10人被移送檢察機關審查起訴，涉案金額逾3000萬元（約3485萬港元）。