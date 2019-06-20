首宗港股通內幕交易案宣判　被告最高被罰2.4億人民幣

上海市第一中級人民法院周四（20日）一審宣判，全國首宗涉「港股通」證券犯罪案，3名被告分別被判刑及罰款，其中最高罰款達2.4億元（人民幣‧下同，約2.7億港元）。



3名被告中，桑姓男子被以內幕交易、洩漏內幕信息罪，被判囚9年及罰款1200萬元（約1380萬港元）。陳姓、王姓男子均以內幕交易罪，分別被判囚9年及判囚3年、緩刑3年，分別被罰款2.4億元及172萬元（約198萬港元）。3人當庭表示會上訴。



判決書指，前年5月11日，任職證券公司投資銀行總部副董事的桑男，得悉中國A股上市公司（A）計劃收購香港上市公司（B）的內幕消息，於是次日利用他可以控制的第三方證券戶口買入A股份，之後全數沽出獲利逾13萬元（15萬港元）。

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此外，桑男同時也將A、B公司的股票資訊洩露給告知王男和陳男，王利用自己的證券帳戶買入A股份，又使用已開通港股通的證券帳戶，買入B公司股，之後賣出獲利。陳男亦開通港股通功能，使用14個私募基金戶口和22個個人戶口，買入B公司股份，之後部份股份賣出，連同未沽出股份的帳面價值，合共獲利1.2億元（約1.3億港元），之後又給予桑500萬元（約577萬港元）現金，約定隱瞞內幕消息。