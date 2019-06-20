自覺不受尊重駕車撞死6小學生　惡漢認罪道歉

遼寧葫蘆島市男子韓繼華，去年11月駕駛一輛奧迪房車，蓄意衝向一群小學生，造成6死20傷，引起全國哄動，韓繼華事後被控以危險方法危害公共安全罪。案件周四（20日）上午在葫蘆島市中級人民法院開庭審理，韓當場認罪悔罪；法官其後宣布休庭，擇期宣判。



公訴機關指控，韓繼華受人際交往、經濟壓力、夫妻矛盾等生活瑣事困擾，認定自己不受尊重、被人敵視，便預謀以「駕車撞人」宣洩情緒。去年11月22日上午11時許，韓繼華駕駛父親的奧迪車在街上行駛，伺機作案；至中午12時17分，韓見建昌縣第二小學的老師正帶領60多名小學生結隊行走，便駕車加速衝撞人群，將多名小學生撞倒並輾壓後，高速駛離現場；惟及後被警方截獲。



公訴機關認為，韓繼華在公共場所駕車衝撞人群，造成6死20人傷，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》的相關規定，證據確鑿，應當以危險方法危害公共安全罪追究其刑事責任。



韓繼華其後當庭認罪悔罪，並向受害人及其親屬道歉。法庭另就案件附帶的民事部分進行合併審理後，便宣布休庭，審理結果將擇期公開宣判。