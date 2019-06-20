長榮就罷工宣布反制措施　工會望勞工獲應有尊重

台灣長榮航空與桃園市空服員職業工會（下稱工會）的勞資糾紛未解，工會周四（20日）下午4時正式在南崁長燦航運大樓罷工，並於6時召開記者會，宣布罷工行動的原因及細節。另罷工期間，罷工成員與在場長榮職員發生爭執，而長榮航空亦於同日就宣布反制罷工的措施。



工會代表在記者會中提到，勞資雙方過去多次協議，內容從「日支費、禁搭便車」方面始終無共識。監事黃蔓鈴表示，空服員正忍受「高工時、低工資」的待遇，特休假、班表、全勤獎勵等均由資方單方面決定，連颱風天涉水上班、冒險飛行，都要面對公司約談，希望藉是次行動能提高台灣勞工的就業環境及尊重。



長榮表示，受罷工影響有多班航線停飛，初步估計首日有逾萬名乘客受影響。另針對賠償部分，長榮對航班延誤逾6小時以上的旅客，將提供需要食宿或交通等費用，上限250美元（約1950港元）。



長榮續稱，目前仍在盤點公司的實際營收損失；又稱若按長榮每天航班約80班估算，若全數罷工停飛，初估每天營收損失至少達1億新台幣（約2566萬港元）；除出現旅客退票或改簽等影響外，該公司還須負擔相關賠償。



另針對罷工行動，長榮發出內部員工信說明相關福利，指若罷工導致公司虧損，有份參與罷工的職員將暫停發放年終獎金、年度調薪以及提供員工及其直系親屬的優惠機票；而對罷工期間願意值勤的空服員，會按職位給予一次性固定獎金，如事務長20000元（新台幣，下同，約5130港元）、副事務長以下10000元（約2560港元）。而會再依空服員本身平均日薪計算，一天能多領1700元至2000元（約436至513港元）。



另台交通部政務次長王國材表示，希望長榮勞資各退一步，讓爭議早日落幕，機場恢復秩序，旅客權益不再受影響。